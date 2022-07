Napoli, CdS: “Kim, che impatto, subito forte nel primo allenamento” (Di venerdì 29 luglio 2022) Napoli, CDS- Come scrive il CdS il primo allenamento di Kim con il Napoli è stato davvero di grande livello, con anche tanta irruenza come è suo solito. “Ieri, però, Kim ha cominciato a fare sul serio in campo: il lavoro gradualmente più intenso, perché c’è un bel po’ di terreno da recuperare dopo il periodo trascorso in Portogallo in attesa della definizione dell’affare con il Fenerbahçe e con i suoi agenti, e anche il primo addestramento tattico. Con tanto di partitella e piccolo imprevisto: il famoso contrasto con Osimhen di cui sopra. Il classico pestone che ha costretto l’attaccante a fermarsi: piede destro indolenzito, via gli scarpini e giù di spray. Nulla di grave, comunque: Osi raggiunge la panchina camminando senza l’ausilio dello staff medico e poi, dopo un controllo volante e una dose di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022), CDS- Come scrive il CdS ildi Kim con ilè stato davvero di grande livello, con anche tanta irruenza come è suo solito. “Ieri, però, Kim ha cominciato a fare sul serio in campo: il lavoro gradualmente più intenso, perché c’è un bel po’ di terreno da recuperare dopo il periodo trascorso in Portogallo in attesa della definizione dell’affare con il Fenerbahçe e con i suoi agenti, e anche iladdestramento tattico. Con tanto di partitella e piccolo imprevisto: il famoso contrasto con Osimhen di cui sopra. Il classico pestone che ha costretto l’attaccante a fermarsi: piede destro indolenzito, via gli scarpini e giù di spray. Nulla di grave, comunque: Osi raggiunge la panchina camminando senza l’ausilio dello staff medico e poi, dopo un controllo volante e una dose di ...

