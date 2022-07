Motosprint.it

Come l'anno scorso, quest'anno eccoci alla Racing Night! Piacevole è stato ammirare le azioni dei piloti sostenuti dallla Academy, "ospiti" del quarto round 2022 marcato Campionato Italiano Velocità . Durante il giovedì di prove libere della serie nazionale, a precedere le prove serali delle classi Supersport e Superbike, ...Bagnaia in scia a Bezzecchiil sorpasso, seguono Quartararo e Marini Giro 6 - Bagnaia ora è ...posizione in scia a Marco Bezzecchi e ai danin di Luca Marini Giro 3 - Il duo Ducati Mooney... La VR46 si prepara per Silverstone: piloti Academy "ospiti" del CIV Come l'anno scorso, quest'anno eccoci alla Racing Night! Piacevole è stato ammirare le azioni dei piloti sostenuti dallla Academy VR46, "ospiti" del quarto round 2022 marcato Campionato Italiano ...