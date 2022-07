Inter, Gazzetta: “Skriniar tra valigie e permanenza in nerazzurro” (Di venerdì 29 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi Skriniar è davvero un punto fermo dell’Inter, ma il mercato è sempre in agguato e il rinnovo anche. “Milan Skriniar. Perché la verità è che l’Inter non sa cosa augurarsi: convivono nella stessa società due esigenze – quella sportiva e quella finanziaria – che non vanno nella stessa direzione. Tenerlo in rosa è la soluzione tecnicamente ideale, non c’è neppure bisogno di ragionarci troppo su: la pensano così sia l’allenatore sia gli stessi dirigenti. Venderlo però, ovvero realizzare una cifra di 70 milioni di euro, vorrebbe dire sistemare con un anno o quasi di anticipo la questione bilancio, senza ansie aggiuntive nel prossimo gennaio o (ancor di più) nel giugno 2023.” “In tutto questo, comunque, c’è un discorso ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Come riporta laad oggiè davvero un punto fermo dell’, ma il mercato è sempre in agguato e il rinnovo anche. “Milan. Perché la verità è che l’non sa cosa augurarsi: convivono nella stessa società due esigenze – quella sportiva e quella finanziaria – che non vanno nella stessa direzione. Tenerlo in rosa è la soluzione tecnicamente ideale, non c’è neppure bisogno di ragionarci troppo su: la pensano così sia l’allenatore sia gli stessi dirigenti. Venderlo però, ovvero realizzare una cifra di 70 milioni di euro, vorrebbe dire sistemare con un anno o quasi di anticipo la questione bilancio, senza ansie aggiuntive nel prossimo gennaio o (ancor di più) nel giugno 2023.” “In tutto questo, comunque, c’è un discorso ...

