Il Papa: "Mai più abusi sessuali sui minori. La Chiesa sia credibile" (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - "Nunca mas!" ("Mai più!"). Le parole di Papa Francesco risuonano forti nella Cattedrale di Notre Dame di Quebec durante la celebrazione dei Vespri. Il Pontefice incontra il clero canadese e un lungo applauso saluta la fine dell'intensa e toccante omelia nella quale Francesco ha rinnovato la sua suplica di perdono per gli abusi sessuali commessi dalla Chiesa, "scandali che richiedono azioni forti e una lotta irreversibile". Mai più, aggiunge, una comunità cristiana che si lascia "contaminare dall'idea che esista una superiorità di una cultura rispetto ad altre e che sia legittimo usare mezzi di coercizione nei riguardi degli altri". Bergoglio è chiaro: per costruire una Chiesa diversa, credibile, che sconfigge la cultura dell'esclusione, occorre "che iniziamo noi: i pastori, che ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - "Nunca mas!" ("Mai più!"). Le parole diFrancesco risuonano forti nella Cattedrale di Notre Dame di Quebec durante la celebrazione dei Vespri. Il Pontefice incontra il clero canadese e un lungo applauso saluta la fine dell'intensa e toccante omelia nella quale Francesco ha rinnovato la sua suplica di perdono per glicommessi dalla, "scandali che richiedono azioni forti e una lotta irreversibile". Mai più, aggiunge, una comunità cristiana che si lascia "contaminare dall'idea che esista una superiorità di una cultura rispetto ad altre e che sia legittimo usare mezzi di coercizione nei riguardi degli altri". Bergoglio è chiaro: per costruire unadiversa,, che sconfigge la cultura dell'esclusione, occorre "che iniziamo noi: i pastori, che ...

