GF Vip 7, spoiler Rosica: Spinalbese nel cast, in lizza anche Fiordalisi (Di venerdì 29 luglio 2022) Alessandro Rosica ne è sicuro: Antonino Spinalbese sarà un concorrente della settima edizione del GF Vip. L'ex di Belen Rodriguez avrebbe accettato di prendere parte al programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che tornerà sul piccolo schermo dal mese di settembre. Ovviamente quello di Antonino Spinalbese, non è stato l'unico nome accostato al cast del reality show targato Canale 5, tra i probabili futuri Vipponi spicca anche il nome di Antonella Fiordalisi. GF Vip, aggiornamenti sui Vipponi Sono trascorse meno di 24 ore da quando Alfonso Signorini ha postato un nuovo indizio sui social, in riferimento ai futuri concorrenti che prossimamente varcheranno la porta rossa. Il conduttore ha mostrato ai curiosi il telefono e il portachiavi di un Vippone: gli utenti hanno accostato ...

