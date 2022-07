“Gf Vip 7” | Alfonso Signorini svela chi saranno i “vipponi” tramite alcuni indizi

Leggi su tvzap

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Gf Vip 7”: non manca più molto tempo all’inizio del programma dalla casa più spiata d’Italia e le porte rosse sono pronte ad aprirsi per accogliere i concorrenti della nuova edizione. Quest’anno il conduttoreha deciso dire in modo originale chii vip. Saràpubblicati sui social che i telespettatori dovranno indovinare le varie identità. Ecco l’ultimoo pubblicato chi riguarda.“Gf Vip 7”, l’attesissima nuova edizione del reality dalla casa più spiata d’Italia è ormai in procinto di tornare su Canale 5. Manca ormai poco più di un mese all’apertura delle porte rosse che accoglieranno i concorrenti della nuova edizione. Quest’anno il conduttore per la terza volta consecutiva,...