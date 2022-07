Feluche | toghe e barbe finte

(Di venerdì 29 luglio 2022) Siamo tra i Paesi occidentali che si sono mostrati più solidali con l'Ucraina e ci vuole poco per rendersi conto che la nuova cortina di ferro non passa poi così distante da noi.

Linkiesta.it

... sul presupposto che il suo paradigma " l'equiparazione del pluralismo a particolarismo affaristico e a interesse privato, la preferenza per, divise ee il disprezzo di titoli e dignità ...... sul presupposto che il suo paradigma " l'equiparazione del pluralismo a particolarismo affaristico e a interesse privato, la preferenza per, divise ee il disprezzo di titoli e dignità ... L’insopportabile retorica sul presidente della Repubblica super partes Siamo tra i Paesi occidentali che si sono mostrati più solidali con l'Ucraina e ci vuole poco per rendersi conto che la nuova cortina di ferro non passa poi così distante da noi.