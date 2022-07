Classifica canzoni del momento Luglio 2022: hit parade top 20 (Di venerdì 29 luglio 2022) “Shark” degli Image Dragons in vetta alla Classifica di Luglio, sul podio anche il brano dance di Calvin Harris e Harry Styles Gli Imagine Dragons conquistano la vetta della Classifica dedicata alla musica internazionale per il mese di Luglio 2022 con il brano “Sharks“. Uscito a fine giugno il nuovo singolo è stato accompagnato da un videoclip “cinematografico” con tanto di red carpet nella première durante il loro tour in Europa. Come abbiamo avuto già modo di conoscere attraverso una news di presentazione,la clip è ambientata a Las Vegas e segue la band in varie location iconiche come Bellagio, l’Allegiant Stadium, lo Shark Reef Aquarium al Mandalay Bay, nello spettacolo “O” del Cirque Du Soleil. Dan Reynolds ha parlato di video che andasse a rappresentare la propria città natale facendo conoscere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) “Shark” degli Image Dragons in vetta alladi, sul podio anche il brano dance di Calvin Harris e Harry Styles Gli Imagine Dragons conquistano la vetta delladedicata alla musica internazionale per il mese dicon il brano “Sharks“. Uscito a fine giugno il nuovo singolo è stato accompagnato da un videoclip “cinematografico” con tanto di red carpet nella première durante il loro tour in Europa. Come abbiamo avuto già modo di conoscere attraverso una news di presentazione,la clip è ambientata a Las Vegas e segue la band in varie location iconiche come Bellagio, l’Allegiant Stadium, lo Shark Reef Aquarium al Mandalay Bay, nello spettacolo “O” del Cirque Du Soleil. Dan Reynolds ha parlato di video che andasse a rappresentare la propria città natale facendo conoscere ...

