sportli26181512 : Chirico: 'Pogba da super colpo a problema, il centrocampo è di nuovo da 4° posto. Juve, se vuoi vincere c'è Milinko… - cmdotcom : Chirico: ' #Pogba da super colpo a problema, il centrocampo è di nuovo da 4° posto. #Juve , se vuoi vincere c'è… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? Il giornalista Marcello #Chirico rivela il prossimo obiettivo della #Juventus: 'Dopo l'infortunio a #Pogba, contat… - Esmaeil_ER : RT @calciomercatoit: ???? Il giornalista Marcello #Chirico rivela il prossimo obiettivo della #Juventus: 'Dopo l'infortunio a #Pogba, contat… - calciomercatoit : ???? Il giornalista Marcello #Chirico rivela il prossimo obiettivo della #Juventus: 'Dopo l'infortunio a #Pogba, con… -

Calciomercato.com

L'infortunio al menisco dilo terrà fuori dal campo al massimo per due mesi, ma comunque la ... Secondo quanto riporta il giornalista Marcellosul suo profilo Twitter, infatti, il ...COM: CHI E' PIU' FORTE TRA BREMER E DE LIGT Invece la vendita dell'olandese si è intrecciata a doppio nodo col ritorno a Torino di: la cessione dell'uno ha consentito il ritorno dell'altro, ... Chirico: 'Pogba da super colpo a problema, il centrocampo è di nuovo da 4° posto. Juve, se vuoi vincere c'è Milinkovic' JUVENTUS, ZAKARIA: “STO TROVANDO FEELING COI COMPAGNI. Lo svizzero ha parlato della sua condizione fisica e dell’intesa che trova sempre di più con i compagni di squadra. SPIACE PER POGBA”. Queste le ...La Juve è una delle squadre che più si è mossa sul calciomercato, ma non sembra paga. Occhio a Milinkovic-Savic dopo l'infortunio di Pogba ...