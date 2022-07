sportli26181512 : #Chelsea, la gioia di #Jorginho: 'Aspettavo #Koulibaly!': Il centrocampista azzurro ha espresso la sua soddisfazion… - salvione : Chelsea, la gioia di Jorginho: 'Aspettavo Koulibaly!' -

Ticinonline

LONDRA (Inghilterra ) - Dopo aver condiviso il campo con la maglia del Napoli adesso Jorginho e Kalidou Koulibaly lo potranno fare anche in Premier League con quella del. Il centrocamposta azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport della reunion con il difensore del Senegal svelando anche un retroscena: " Credo che questo sia stato un acquisto molto ...Un mese fa l'indiziato era Sirigu, adesso in tanti farebbero salti dise arrivasse Kepa. Quest'ultimo alè chiuso da Mendy, si è stufato di collezionare pomeriggi e notti in panchina, ... Chelsea in pole per Ronaldo Tuchel non fa salti di gioia Il centrocampista azzurro ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo del difensore ex Napoli: "Ci darà una mano anche fuori dal campo" ...Alle 21, alla Dacia Arena, i bianconeri ospiteranno i Blues di Tuchel come test precampionato: l'iniziativa della piattaforma di gettoni digitali ...