Cessione Sampdoria | Cerberus e Redstone cercano un presidente | esce il nome di Biasotti

SampNews24 : #Flachi: «#Sampdoria? Va risolta prima la questione societaria» - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, dietro #Cerberus-#Redstone c'è Macquarie Bank - zazoomblog : Cessione Sampdoria gli arabi senza Vialli: il punto - #Cessione #Sampdoria #arabi #senza - sportli26181512 : Cessione Sampdoria, gli arabi senza Vialli: il punto: Attorno alla Sampdoria continuano ad accumularsi voci, rumors… - Daniele20052013 : Cessione Sampdoria, un gruppo arabo pronto all’offerta: le ultime -

Commenta per primo Attorno allacontinuano ad accumularsi voci, rumors ed indiscrezioni. L'argomento è sempre quello della, e per il club blucerchiato si parla con buona costanza di due gruppi: uno è quello ..., gli arabi sarebbero pronti a fare la loro offerta per rilevare la società ma non ci sarebbe Vialli Laè alle prese con ladella società. Al momento non ci ...La cessione della Sampdoria a Cerberus-Redstone sembra vicina: dietro c'è Macquarie Bank, che aveva già aiutato i blucerchiati ...Attorno alla Sampdoria continuano ad accumularsi voci, rumors ed indiscrezioni. L'argomento è sempre quello della cessione, e per il club blucerchiato si parla con buona costanza di due gruppi: uno è ...