"C'era un accordo". Amici 22, clamoroso passo indietro: l'atteso protagonista rischia di saltare (Di venerdì 29 luglio 2022) Amici 22, voce clamorosa su Mattia Zenzola. Succede nei giorni in cui si va delineando il cast della nuova edizione. Così mentre aumentano le indiscrezioni tra i partecipanti tra dui dovrebbe esserci anche il figlio di Biagio Antonacci, Giovanni. Nome che non salta fuori per la prima volta. Già lo scorso anno circolava questa voce. Nei giorni scorsi, poi, era stato l'esperto di gossip e opinionista Amedeo Venza a dare il suo approdo per sicuro. "Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici!". In attesa di conferme c'è già un'indicazione di massima sulla prima puntata della nuova edizione del talent che sarà o sabato 11 settembre 2022 o sabato 18 settembre 2022. Così come non mancano indiscrezioni sul gruppo di insegnanti che siederà ...

