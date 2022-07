Canoa slalom, Mondiali 2022: quattro azzurri già in semifinale nella canadese! Avanti Elena Borghi e i tre uomini (Di venerdì 29 luglio 2022) Oggi, venerdì 29 luglio, i Mondiali senior 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom proseguono a gonfie vele per l’Italia ad Augusta, in Germania: nelle qualificazioni della canadese, maschile e femminile, passano in semifinale nella prima run, disputata nella sessione mattutina, quattro azzurri su cinque. nella prima run maschile il miglior tempo è del transalpino Denis Gargaud Chanut, primo in 91.93 (percorso netto), ma gli azzurri Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon confermano l’ottimo momento di forma e, dopo il bronzo iridato conquistato nella gara a squadre, avanzano in blocco in semifinale (20 posti a disposizione). Il migliore ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Oggi, venerdì 29 luglio, iseniordied extremeproseguono a gonfie vele per l’Italia ad Augusta, in Germania: nelle qualificazioni della canadese, maschile e femminile, passano inprima run, disputatasessione mattutina,su cinque.prima run maschile il miglior tempo è del transalpino Denis Gargaud Chanut, primo in 91.93 (percorso netto), ma gliRoberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon confermano l’ottimo momento di forma e, dopo il bronzo iridato conquistatogara a squadre, avanzano in blocco in(20 posti a disposizione). Il migliore ...

zazoomblog : Canoa slalom oggi Mondiali 2022: orari 29 luglio programma tv streaming italiani in gara - #Canoa #slalom… - SportHubOff : ???????? Subito un bronzo per l’#Italia ai Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento ad #Augusta in Germania. I… - sportface2016 : Canoa Slalom, #Augsburg2022: bronzo per gli azzurri nella canadese maschile a squadre - zazoomblog : Canoa slalom oggi Mondiali 2022: orari 27 luglio programma tv streaming italiani in gara - #Canoa #slalom #Mondiali… - Sport24h_it : Il 42° Campionato del mondo di canoa ed extreme slalom prenderà il via ufficialmente da mercoledì 27 a domenica 30… -