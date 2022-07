Calciomercato Juve: le condizioni per l’addio di Rabiot (Di venerdì 29 luglio 2022) . Monaco alla finestra per il centrocampista francese Rabiot potrebbe lasciare la Juve nel corso del mercato estivo nonostante l’infortunio di Pogba. Per Sky Sport, infatti, i bianconeri sarebbero disposti a cedere il centrocampista francese nel caso in cui arriverà un’offerta ritenuta convincente. L’ostacolo all’addio alla Juve, al momento, è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito da Rabiot. Il Monaco è interessato, ma resta da capire se sarà disposto ad offrire lo stesso stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) . Monaco alla finestra per il centrocampista francesepotrebbe lasciare lanel corso del mercato estivo nonostante l’infortunio di Pogba. Per Sky Sport, infatti, i bianconeri sarebbero disposti a cedere il centrocampista francese nel caso in cui arriverà un’offerta ritenuta convincente. L’ostacolo alalla, al momento, è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito da. Il Monaco è interessato, ma resta da capire se sarà disposto ad offrire lo stesso stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

