Brutte notizie per Chiesa: ci sono altri problemi, ecco la nuova data del rientro (Di venerdì 29 luglio 2022) Federico Chiesa è uno dei giocatori più forti della Juve del prossimo anno, ma i malanni fisici rischiano di complicare e non poco il futuro. Se c'è un giocatore che ha saputo rendere grande la Juventus in queste due annate davvero molto negative, quello è stato indubbiamente Federico Chiesa, uno dei ragazzi che ha dimostrato assolutamente di poter essere uno dei migliori in tutta Europa grazie a una grande tecnica e soprattutto non straordinaria strapotenza fisica. Ansa FotoRompersi il legamento del ginocchio è davvero uno degli infortuni che nessun giocatore vorrebbe mai provare per tutta la propria carriera, ma purtroppo Federico Chiesa ha dovuto alzare bandiera bianca nel gennaio del 2022 al termine di una partita contro la Roma. Il ragazzo figlio d'arte infatti stava disputando probabilmente il suo miglior campionato, con lui che ...

