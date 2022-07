Andare controcorrente per conquistare la normalità Scrive Bonanni

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 luglio 2022) In questi anni è successo di tutto, il nostro declino ha raggiunto i punti più bassi al confronto con gli altri Paesi europei e concorrenti internazionali nei mercati. Eppure coloro che ci hanno condotto dritti dritti alla crisi di governo più anomala del mondo, con il siluramento di una delle personalità tra le più prestigiose del mondo, sono già in campagna elettorale come se nulla fosse accaduto, riproponendo gli stessi schemi e linguaggi del passato. I partiti per ora dominanti, radicalizzando il solito stantio scontro tra destra e sinistra, furbescamente mettono in second’ordine errori recenti e non, ed ogni pauroso ritardo rispetto alle impellenti necessità del Paese. Per la felicità degli attuali leader dei partiti, ecco che si potrà ancora una volta esercitare il diritto di nomina dei parlamentari con la vecchia decrepita legge elettorale; si potrà prospettare agli elettori ...