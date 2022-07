Vettel lascia la F1 a fine stagione “Decisione difficile”

(Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Trentacinque anni appena compiuti, quattro Mondiali vinti, una carriera eccezionale che poteva essere ancora più straordinaria. Sebastianha deciso dire la Formula 1, lo farà al termine del Mondiale in corso e dopo 15 anni di gare e trionfi. Quelli ottenuti soprattutto al volante della Red Bull con cui ha vinto quattro titoli iridati consecutivi: 2010, 2011, 2012 e 2013. Con la Ferrari, dal 2015 al 2020, non è riuscito a ripetersi ma hato un grande ricordo tra i tifosi del team Maranello. L'annuncio del suo ritiro su Instagram, su un account appena creato e con un video nel quale, seduto su uno sgabello, comunica ai suoi fan la sua. Anche l'Aston Martin ha ufficializzato la scelta del 35enne pilota tedesco, riportandone le sue parole, dopo averlo definito uno dei più ...

"Ma oggi non si tratta di dire addio - ha proseguito- si tratta piuttosto di dire grazie a tutti, non ultimi ai tifosi, senza il cui supporto appassionato la Formula 1 non potrebbe esistere" ."Ho deciso di lasciare la Formula 1 al termine della stagione 2022 - le parole diin un video pubblicato su Instagram - . Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche negli ... Sebastian Vettel lascia la Formula 1 a fine stagione 'In questi 15 anni ho avuto la fortuna di lavorare con persone fantastiche', dice il tedesco ROMA (ITALPRESS) - Trentacinque anni appena ...Sebastian Vettel ha annunciato che si ritirerà al termine della corrente stagione. Il 35enne tedesco, attualmente in forza alla Aston Martin, si è laureato campione del mondo per quattro volte di fila ...