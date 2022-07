Verso l’Apple Car Anatomia di un futuro integrato e redditizio per Big Tech

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per non aver lanciato nemmeno un’auto, gli stabilimenti di Apple sono gremiti di progettisti, ingegneri e amministratori di altissimo calibro. Stando a Bloomberg la compagnia californiana ha appena assunto Luigi Taraborrelli, manager con esperienza ventennale in Lamborghini, l’ultimo di una serie di assunzioni dal settore automotive. Per le fonti della testata è un segnale evidente: la casa della Mela sta intensificando il lavoro sulla sua automobile a guida autonoma. Le indiscrezioni su questa ipotetica Apple Car girano da quasi un decennio, ma finora hanno prodotto solo qualche brevetto depositato e notizie di battute d’arresto, ripensamenti, cambi di (e nella) direzione. Il dipartimento esiste, i dipendenti crescono e la compagnia sta usando auto esistenti sulle strade della California per testare i propri sistemi di guida, ma la segretezza attorno a “Project Titan” è ancora ...