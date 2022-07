Ansa_Umbria : Smantellato gruppo frodi informatiche - FijEma : @Ruirech @Torrenapoli1 Col senno del poi mi convinco che quel gruppo andava smantellato e avviato un rinnovamento s… - GiorgioLiberini : @distefanoTW L'ultima volta che stavi con un gruppo politico (ricordiamolo: casapound) quel gruppo è stato smantell… - Supereroe4 : @Andre_Dalma @TorinoFC_1906 A questo punto ancora convinto che il gruppo sarà smantellato gli ultimi giorni e rivol… - salvo33215006 : @Baldassarre_31 @paolafai Sicuramente facendo tutto questo avrebbe salvato l’Italia, come quando a svenduto le part… -

Agenzia ANSA

Le indagini - si spiega in un comunicato della Procura di Perugia - hanno portato alla luce quelli che sono ritenuti ruoli e compiti di ogni componente del. Le presunte truffe venivano ......eseguiti da polizia e carabinieri nei confronti di unemergente di Miano, periferia a nord di Napoli, che sta provando a raccogliere l'eredità lasciata dallo storico clan Lo Russo,... Smantellato gruppo dedito a frodi informatiche - Cronaca Ha fruttato nel solo mese di maggio 2021 un illecito profitto di oltre 100 mila euro cui si sono aggiunti circa 130 mila di proventi derivanti dalle cosiddette truffe "finanziarie" (acquisto di auto t ...di Chia.Fa.Sei arresti, di cui tre in carcere e altrettanti ai domiciliari, più altre tre persone indagate e sottoposte all'obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria. Nasce a Per ...