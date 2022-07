Pistocchi: “Multiproprietà Napoli-Bari. In Italia i problemi non si posticipano” (Di giovedì 28 luglio 2022) Maurizio Pistocchi commenta la proroga per la Multiproprietà dei club di serie A approvata dal consiglio federale della FIGC. Il Consiglio federale ha approvato la modifica per la scadenza del divieto di Multiproprietà al 2028-2029 . Esultano i due presidenti Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis, proprietari di Napoli e Bari. “La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di Multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. Queste le parole dei due De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio federale che ha modificato la norma transitoria dell’articolo 16-bis della Noif, prorogando la scadenza per il divieto delle ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) Mauriziocommenta la proroga per ladei club di serie A approvata dal consiglio federale della FIGC. Il Consiglio federale ha approvato la modifica per la scadenza del divieto dial 2028-2029 . Esultano i due presidenti Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis, proprietari di. “La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia diè un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. Queste le parole dei due De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio federale che ha modificato la norma transitoria dell’articolo 16-bis della Noif, prorogando la scadenza per il divieto delle ...

