Marco Cappato e Eumans lanciano la lista Referendum e Democrazia

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Nella giornata di venerdì 29 luglio,presenteranno il simbolo della'Per ie la', con la richiesta al governo della possibilità di sottoscrivere le liste con firma digitale, nel corso di una diretta alle 15 sul canale Youtube di. Parteciperanno anche Virginia Fiume - la 39enne in sciopero della fame a sostegno della richiesta a Draghi di "consentire la firma digitale per la raccolta delle 60.000 sottoscrizioni autenticate e certificate necessarie entro il 22 agosto per presentare una nuovaalle elezioni" -Perduca e gli esponenti di organizzazioni e partiti che hanno finora aderito all'appello, "già firmato da ...

repubblica : Marco Cappato presenta la lista Democrazia e Referendum. Appello al governo: 'Fateci raccogliere le 60mila firme co… - fanpage : Marco Cappato, in un’intervista a - corgi_lover : RT @repubblica: Marco Cappato presenta la lista Democrazia e Referendum. Appello al governo: 'Fateci raccogliere le 60mila firme con lo spi… - Elena18763156 : RT @Agenzia_Italia: Marco Cappato spiega all'AGI che il premier non ha risposto al suo appello di fronte a una legge che chiede 60mila fi… - ISantangeletta : RT @Perdukistan: Marco Cappato presenta la lista Democrazia e Referendum. Appello al governo: 'Fateci raccogliere le 60mila firme con lo sp… -

Un progetto dell'ex europarlamentare radicale,, e Virginia Fiume, presidente dell'associazione Eumans. La difesa dei referendum, delle leggi di iniziativa popolare e la riconquista ...Calenda: "Troglodita"presenta la lista Democrazia e Referendum. Appello al governo: "Fateci raccogliere le 60mila firme con lo spid" Forza Italia, Ronzulli: "Gelmini trattava da tre ...La lettera vede come primo firmatario una vecchia conoscenza della politica milanese, l’ex consigliere comunale radicale Marco Cappato, ma è firmata anche da alcuni degli esponenti del comitato per i ...Quella delle firme digitali per le nuove liste sarebbe l'unica via percorribile per permettere a nuove liste, a partire da Referendum e Democrazia di Eumans, di formare alleanze ...