Inter | Inzaghi | 'Obiettivo scudetto | bravi a riprendere Lukaku Avere qui Zhang ci dà quel quid in più Il gap col Milan'

Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi: 'Obiettivo scudetto, bravi a riprendere #Lukaku. Avere qui #Zhang ci dà quel quid in più. Il gap… - JoJordy07 : RT @fcin1908it: Skriniar resta all’Inter. Nessun rilancio da Chelsea o Psg: Inzaghi può esultare - Sneijderismo : RT @fcin1908it: Inzaghi: “Lavoriamo per lo scudetto. Lukaku? Brava Inter. Zhang ci carica. Mkhitaryan…” - leonzan75 : RT @fcin1908it: Skriniar resta all’Inter. Nessun rilancio da Chelsea o Psg: Inzaghi può esultare -

A parlare anche il tecnico Simone: "Non parlerei di rivincita. Avrei messo una firma ... L'anno scorso non si parlava di, poi siamo stati bravi noi a vincere tanto e quindi siamo tornati ...Lo ha dichiarato Beppe Marotta , dirigente dell', al programma 'Inside' di Dazn. Le parole di SimoneSimone, tecnico nerazzurro, ha invece dichiarato: " Non parlerei di ...L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha concesso un'intervista a Dazn in cui ha parlato del mercato, degli obiettivi e della nuova stagione. RIVINCITA - "Non direi, avrei messo una firma grandissim ...Inzaghi a Dazn ha parlato della lotta scudetto della prossima stagione. SCUDETTO – «L’anno scorso dopo le varie cessioni non si parlava di Inter, poi siamo stati talmente bravi noi in 3-4 mesi a ...