GTWC Europe | qualifiche 24 Ore Spa | Ferrari in pole provvisoria con Iron Lynx | Valentino Rossi fuori dalla Top20

(Di giovedì 28 luglio 2022)domina la scena a Spa-Francorchamps al termine delledella 24 Ore del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (#71), leader del campionato, hanno ottenuto la-positionprimeggiando nella media delle quattro sessioni sull’auto gemella di James Calado/Nicklas Nielsen/ Miguel Molina #51. L’Italia è stata protagonista nella serata belga con la Rossa che ha saputo tenere testa alla Lamborghini #6 di Andrea Caldarelli/Jordan Pepper/Marco Mapelli (Orange1 K-PAX Racing #6). Quarta posizione virtuale per Christopher Haase/Mattia Drudi/ Luca Ghiotto (Audi Sport Team Tresor #12), quinta per Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde (Audi Sport Team WRT #32). ROWE ...

DA SPA " La lunga giornata di giovedì del Fanatec GT World Challengeby AWS prosegue senza sosta a Spa - Francorchamps. Nelle pre - qualifiche, ultima sessione disponibile in orario diurno prima delle qualifiche e della super pole, svetta in testa alla ...Sono ben 25 le auto presenti in un solo secondo nella mitica pista belga, pronta per vivere la 74ma edizione della competizione GT più importante al mondo. Alle 20.40 non perdetevi le quattro sessioni ...DA SPA – La lunga giornata di giovedì del Fanatec GT World Challenge Europe by AWS prosegue senza sosta a Spa-Francorchamps. Nelle pre-qualifiche, ultima sessione disponibile in orario diurno prima de ...DA SPA – Inizia ufficialmente il weekend della 24 Ore di Spa valida per il Fanatec GT World Challenge Europe by AWS e l’Intercontinental GT Challenge, escludendo i Bronze Test di ieri. Team WRT apre l ...