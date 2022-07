Elezioni 2022, Renzi: “Da Letta no veti? Ha fatto due conti” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Pd in queste settimane diceva ‘Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo’, evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà Estate su Rai 3 replica alle parole del leader Pd Enrico Letta secondo il quale non c’è nessun veto per un’alleanza con Renzi. “Dopodiché – chiarisce il leader Iv – siamo in una situazione gravissima”, dunque “prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo”. Comunque “Letta mi ha telefonato sabato e mi ha detto: ‘quello che leggi sui giornali…’, guardiamo, ci sentiremo”. “Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Pd in queste settimane diceva ‘ci fa perdere voti, non lo vogliamo’, evidentemente hannoduee hanno cambiato idea”. Così il leader di Italia Viva Matteo, ospite di Agorà Estate su Rai 3 replica alle parole del leader Pd Enricosecondo il quale non c’è nessun veto per un’alleanza con. “Dopodiché – chiarisce il leader Iv – siamo in una situazione gravissima”, dunque “prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo”. Comunque “mi ha telefonato sabato e mi ha detto: ‘quello che leggi sui giornali…’, guardiamo, ci sentiremo”. “Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne ...

