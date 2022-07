Deposito su cauzione, il nuovo modo di riciclare i contenitori (Di giovedì 28 luglio 2022) Deposit return system. È questo il nome del nuovo piano ecologico che sta rivoluzionando il riciclaggio in Europa. Conosciuto anche come Deposito su cauzione in italiano, o DPR, questo stratagemma sta venendo usato in tantissimi stati del vecchio continente. Sono ben 12 i paesi che attualmente lo stanno utilizzando: i primi sono stati la Svezia nel 1984, l’Islanda nel 1989, la Finlandia nel 1996 e la Norvegia nel 1999. Poi Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Estonia, Croazia e Lituania. Quest’anno li hanno adottati Slovacchia, Lettonia e Malta. Questo sistema ha permesso agli stati europei di fare un enorme passo avanti nel riciclaggio dei contenitori di bevande. Dal suo utilizzo infatti, i dati riguardante il riutilizzo di vecchie bottiglie di vetro ed altri recipienti è aumentato. I dati messi a confronto tra chi ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) Deposit return system. È questo il nome delpiano ecologico che sta rivoluzionando il riciclaggio in Europa. Conosciuto anche comesuin italiano, o DPR, questo stratagemma sta venendo usato in tantissimi stati del vecchio continente. Sono ben 12 i paesi che attualmente lo stanno utilizzando: i primi sono stati la Svezia nel 1984, l’Islanda nel 1989, la Finlandia nel 1996 e la Norvegia nel 1999. Poi Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Estonia, Croazia e Lituania. Quest’anno li hanno adottati Slovacchia, Lettonia e Malta. Questo sistema ha permesso agli stati europei di fare un enorme passo avanti nel riciclaggio deidi bevande. Dal suo utilizzo infatti, i dati riguardante il riutilizzo di vecchie bottiglie di vetro ed altri recipienti è aumentato. I dati messi a confronto tra chi ...

