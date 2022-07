Bernard Cribbins è morto a 93 anni, addio all’attore di Doctor Who (Di giovedì 28 luglio 2022) Bernard Cribbins, attore di Doctor Who e Wombles, è morto oggi, all’età di 93 anni, ha confermato il suo agente. Ha lavorato per settant’anni, spaziando dal teatro alla televisione e ai programmi per bambini. Celebre le sue apparizioni in Doctor Who, interpretando prima il companion Tom Campbell nel film del 1966, e poi ricoprendo il ruolo di Wilfred Mott, il nonno del personaggio di Catherine Tate, Donna Noble. L’attore era conosciuto da generazioni di bambini: ha anche interpretato il capostazione Albert Perks nel film del 1970 The Railway Children. Lo showrunner di Doctor Who Russel T Davies gli ha dedicato un lungo post su Instagram in cui lo ricorda così: “Sono così fortunato ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio ??vecchio soldato. Una ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022), attore diWho e Wombles, èoggi, all’età di 93, ha confermato il suo agente. Ha lavorato per settant’, spaziando dal teatro alla televisione e ai programmi per bambini. Celebre le sue apparizioni inWho, interpretando prima il companion Tom Campbell nel film del 1966, e poi ricoprendo il ruolo di Wilfred Mott, il nonno del personaggio di Catherine Tate, Donna Noble. L’attore era conosciuto da generazioni di bambini: ha anche interpretato il capostazione Albert Perks nel film del 1970 The Railway Children. Lo showrunner diWho Russel T Davies gli ha dedicato un lungo post su Instagram in cui lo ricorda così: “Sono così fortunato ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio ??vecchio soldato. Una ...

luminolo : RT @DWildottore: Buongiorno whoviani, un buongiorno un pò amaro.. Oggi ci ha lasciato Bernard Cribbins (93 anni) ?? il nostro amato Wilfred… - luminolo : RT @giotto0412: Ci ha lasciati Bernard Cribbins. Ci mancherai nonno Wilfred?? - urturino : RT @gameof_series: Il fatto che Bernard Cribbins sia anche riuscito a girare delle scene per il 60esimo anniversario di #DoctorWho… ??????? S… - BlueBandit_16 : RT @gameof_series: Il fatto che Bernard Cribbins sia anche riuscito a girare delle scene per il 60esimo anniversario di #DoctorWho… ??????? S… - cvmbertrash : RT @gameof_series: Il fatto che Bernard Cribbins sia anche riuscito a girare delle scene per il 60esimo anniversario di #DoctorWho… ??????? S… -

Bernard Cribbins è morto a 93 anni, addio all’attore di Doctor Who OptiMagazine Lutto nel cinema, la star è venuta a mancare all’improvviso: fan in lacrime È fresca la notizia della scomparsa di una delle star cinematografiche più popolari. Tanti sono stati i lavori ed i progetti. È fresca la notizia della scomparsa di una delle star cinematografiche più popolari. Tanti sono stati i lavori ed i progetti.