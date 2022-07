Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Mediaset: "Rotture e tradimenti.." (Di giovedì 28 luglio 2022) Alessia Marcuzzi tornerà in tv, sponda Rai. Nell'ultimo anno se ne sono dette di ogni sulla conduttrice, e ora la conduttrice è pronta a raccontare la verità. Alessia Marcuzzi torna a parlare. Le sue dichiarazioni arrivano dopo un silenzio lungo un anno. La bella conduttrice romana torna ha deciso di raccontarsi ancora una volta e di far luce su quanto le è accaduto. Ha parlato delle sue scelte professionali, della vita privata e del suo umore che, come quello di tutti i comuni mortali, oscilla a volte come una barca in balia della tempesta. Tutto un anno di vita racchiuso nel racconto di una donna che ha ancora voglia di inseguire i propri sogni e non molla di un solo centimetro. Alessia Marcuzzi: il racconto di un anno lungo e intenso Un silenzio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 28 luglio 2022)tornerà in tv, sponda Rai. Nell'ultimo anno se ne sono dette di ogni sulla conduttrice, e ora la conduttrice è pronta a raccontare la verità.torna a parlare. Le sue dichiarazioni arrivano dopo unlungo un anno. La bella conduttrice romana torna ha deciso di raccontarsi ancora una volta e di far luce su quanto le è accaduto. Ha parlato delle sue scelte professionali, della vita privata e del suo umore che, come quello di tutti i comuni mortali, oscilla a volte come una barca in balia della tempesta. Tutto un anno di vita racchiuso nel racconto di una donna che ha ancora voglia di inseguire i propri sogni e non molla di un solo centimetro.: il racconto di un anno lungo e intenso Un...

Newsale72634882 : Alessia Marcuzzi svela il vero motivo per cui ha creato una grande famiglia allargata - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi: la confessione sul rapporto col marito | Gossip Blog #alessia #marcuzzi #confessione #rapporto… - 361_magazine : Alessia Marcuzzi torna a parlare dell’addio a Mediaset - modamadeinitaly : Una sorpresa IN ANTEPRIMA: Christmas Capsule 2021 Marksandangels!? dal blog di Alessia Marcuzzi - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello 10', reunion di ex gieffini al mare e Alessia Marcuzzi si commuove #gf10 -