12 anni dopo riapre 'cold case' omicidio Vassallo. Scoprì traffico droga. In mano a insospettabili? (Di giovedì 28 luglio 2022) - Sindaco di Pollica nel salernitano, ucciso da killer a settembre 2010. Indagate 9 persone, fra cui imprenditori, boss locali, colonnello dei carabinieri e ex brigadiere dell'arma. La procura di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 luglio 2022) - Sindaco di Pollica nel salernitano, ucciso da killer a settembre 2010. Indagate 9 persone, fra cui imprenditori, boss locali, colonnello dei carabinieri e ex brigadiere dell'arma. La procura di ...

