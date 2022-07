Transizione 4.0: lo scudo non arriva, le minacce sì (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Pellegrino De Santis* Per augurare Buone ferie alle imprese italiane che hanno investito in Innovazione l’Agenzia delle Entrate sta inviando lettere per invitare i contribuenti ad avvalersi della sanatoria per la restituzione del credito d’imposta R&S senza sanzioni ed interessi segnalando anche incongruenze con l’utilizzo di alcuni indicatori. A me sembrano minacce dal tono vellutato… Manca ovviamente di segnalare che nel DL 73/2022 invece si da l’opportunità alle aziende di poter usufruire di uno scudo verso eventuali controlli che consente gli investitori di mettersi al riparo da contestazioni con la predisposizione di una certificazione da parte di soggetti abilitati pubblici e privati le cui caratteristiche sono in via di istituzione da parte del MISE. L’elenco dei soggetti abilitati era preannunciato per il 22 luglio ma ancora non se ne ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Pellegrino De Santis* Per augurare Buone ferie alle imprese italiane che hanno investito in Innovazione l’Agenzia delle Entrate sta inviando lettere per invitare i contribuenti ad avvalersi della sanatoria per la restituzione del credito d’imposta R&S senza sanzioni ed interessi segnalando anche incongruenze con l’utilizzo di alcuni indicatori. A me sembranodal tono vellutato… Manca ovviamente di segnalare che nel DL 73/2022 invece si da l’opportunità alle aziende di poter usufruire di unoverso eventuali controlli che consente gli investitori di mettersi al riparo da contestazioni con la predisposizione di una certificazione da parte di soggetti abilitati pubblici e privati le cui caratteristiche sono in via di istituzione da parte del MISE. L’elenco dei soggetti abilitati era preannunciato per il 22 luglio ma ancora non se ne ...

