Torino | Izzo | “Juric è un allenatore tosto”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 27 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro estivo, in vista delle prossime sfide in amichevole. Oggi i Granata hanno sfidato l’Apoel Limassol, terminata per 1-0 per il. Clima caldo nel ritiro Piemontese, oggi c’è stata una grave lite trae il D.S Vagnati. Armando, difensore del, è stato intervistato nella mixed zone nel post partita contro l’Apoel. Ha parlato di vari argomenti tra cui, il modo di allenare die i prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del difensore Campano: Sull’infortunio rimediato oggi: “Nulla di grave, ho preso una botta ma sto bene e non vedo l’ora di allenarmi. E’ stata una gara combattuta, il mister ha cambiato tutta la squadra. E’ stato un test utile per mettere minuti nelle ...