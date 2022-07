Tiziano Ferro, parla l’ex produttore: «Xdono l’abbiamo copiata» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Michele Canova, in un’intervista a Rolling Stone, rivela la «marachella»: «Non è più un mistero, era presa di peso da un brano di R. Kelly. Ricordo il momento in studio in cui ci siamo guardati e abbiamo deciso di farlo. Semplicemente risuonai il pezzo: arrivò la lettera dell’avvocato, ma legalmente non poterono farci nulla» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 luglio 2022) Michele Canova, in un’intervista a Rolling Stone, rivela la «marachella»: «Non è più un mistero, era presa di peso da un brano di R. Kelly. Ricordo il momento in studio in cui ci siamo guardati e abbiamo deciso di farlo. Semplicemente risuonai il pezzo: arrivò la lettera dell’avvocato, ma legalmente non poterono farci nulla»

