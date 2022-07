Summer Cup U16: azzurrini in campo a Latiano a caccia delle Finals (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 'rosso' della città in provincia di Brindisi ospiterà la Nazionale capitanata da Valerio Massimi e rappresentata da Lorenzo Carboni, Lorenzo Angelini e Federico Cinà, che punta a qualificarsi per le fasi finali della competizione giovanile Leggi su federtennis (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 'rosso' della città in provincia di Brindisi ospiterà la Nazionale capitanata da Valerio Massimi e rappresentata da Lorenzo Carboni, Lorenzo Angelini e Federico Cinà, che punta a qualificarsi per le fasi finali della competizione giovanile

IProCaster : RT @esy_2017: PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #8 ?? POSTO: @i_VAZANICCHII ?? POSTO: @RedStarVPC ?? POSTO: @GrifoneSports @IREVIVAL1… - AleSheldon91 : RT @esy_2017: PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #8 ?? POSTO: @i_VAZANICCHII ?? POSTO: @RedStarVPC ?? POSTO: @GrifoneSports @IREVIVAL1… - DanieleDiPaola4 : RT @esy_2017: PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #8 ?? POSTO: @i_VAZANICCHII ?? POSTO: @RedStarVPC ?? POSTO: @GrifoneSports @IREVIVAL1… - TOFANIVideo : Finale SUMMER CUP 2022 - Centro Sportivo Il Decimo - Alatri (Fr) regia video: Claudio Tofani edito da IRIS FILM P… - PlayStationIT : Dimostra di essere il più forte! Iscriviti alla seconda Qualifier della Summer Cup di NBA 2K22 di questo sabato:… -