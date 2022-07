Paura a Montecitorio, malore improvviso per il deputato. Seduta sospesa e corsa in infermeria (Di mercoledì 27 luglio 2022) Paura per un malore alla Camera dei Deputati, avuto da un deputato nel corso dell’esame riguardante il decreto semplificazioni. Mentre a Montecitorio stava parlando una sua collega del Partito Democratico, Roberto Morassut si è sentito male dopo aver avuto un mancamento improvviso e che ha lasciato spaventati tutti i presenti. Non tutti subito avevano compreso la gravità della situazione, ma pochi istanti dopo è stata invocata immediatamente la sospensione della Seduta per prestare i soccorsi al politico. Dunque, grandissima preoccupazione per quanto successo col malore alla Camera dei Deputati occorso a Roberto Morassut. Ovviamente la priorità in quel momento è stato aiutare il deputato del Pd a riprendersi e i lavori parlamentari sono passati in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)per unalla Camera dei Deputati, avuto da unnel corso dell’esame riguardante il decreto semplificazioni. Mentre astava parlando una sua collega del Partito Democratico, Roberto Morassut si è sentito male dopo aver avuto un mancamentoe che ha lasciato spaventati tutti i presenti. Non tutti subito avevano compreso la gravità della situazione, ma pochi istanti dopo è stata invocata immediatamente la sospensione dellaper prestare i soccorsi al politico. Dunque, grandissima preoccupazione per quanto successo colalla Camera dei Deputati occorso a Roberto Morassut. Ovviamente la priorità in quel momento è stato aiutare ildel Pd a riprendersi e i lavori parlamentari sono passati in ...

