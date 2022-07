Maneskin, due nomination agli MTV VMAs 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) I Maneskin (Foto Us) La carriera internazionale dei Maneskin prosegue a gonfie vele e stavolta a confermarlo arrivano ben due nomination ai prossimi MTV VMAs, la cui premiazione si terrà al Prudential Center in New Jersey il prossimo 28 agosto e sarà trasmessa su tutte le piattaforme lineari e digitali di MTV in più di 170 Paesi. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre show . La band concorre nelle categorie Best New Artist e Best Alternative Video per I Wanna Be your Slave. Un riconoscimento a prescindere dal risultato, perchè gli artisti nostrani non sono habitué della manifestazione. Gli MTV VMAs, nati nel 1984 ed ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) I(Foto Us) La carriera internazionale deiprosegue a gonfie vele e stavolta a confermarlo arrivano ben dueai prossimi MTV, la cui premiazione si terrà al Prudential Center in New Jersey il prossimo 28 agosto e sarà trasmessa su tutte le piattaforme lineari e digitali di MTV in più di 170 Paesi. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre show . La band concorre nelle categorie Best New Artist e Best Alternative Video per I Wanna Be your Slave. Un riconoscimento a prescindere dal risultato, perchè gli artisti nostrani non sono habitué della manifestazione. Gli MTV, nati nel 1984 ed ...

