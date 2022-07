LIVE – Torino-Apollon Limassol 0-0, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto pronto per un nuovo test amichevole del Torino. La squadra di Juric prosegue la sua preparazione e disputa la sua quarta e ultima amichevole del suo ritiro precampionato in Austria contro l’Apollon Limassol, che ad agosto dovrà giocare i preliminari di Champions League. Probabile quindi che gli avversari siano avanti nella preparazione estiva. Juric però vuole risposte convincenti. Fischio d’inizio alle ore 18 allo Sportzentrum Aug di Seekirchen. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Torino-Apollon 0-0 18:02 – Ecco il fischio d’inizio, primo possesso per l’Apollon. 17:55 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla DIRETTA testuale di Torino-Apollon, al via tra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto pronto per un nuovo testdel. La squadra di Juric prosegue la sua preparazione e disputa la sua quarta e ultimadel suo ritiro precampionato in Austria contro l’, che ad agosto dovrà giocare i preliminari di Champions League. Probabile quindi che gli avversari siano avanti nella preparazione estiva. Juric però vuole risposte convincenti. Fischio d’inizio alle ore 18 allo Sportzentrum Aug di Seekirchen. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA0-0 18:02 – Ecco il fischio d’inizio, primo possesso per l’. 17:55 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti allatestuale di, al via tra ...

Toro_News : ?? | LIVE Seguite la diretta testuale del match che vede affrontarsi il #Torino e l'#Apollon Limassol ???? - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Amichevoli | Le scelte di #Juric per #Torino-Apollon Limassol ?? - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro l'Apollon Limassol: (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Adopo, N'Gues… - brytgati : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro l'Apollon Limassol: (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Adopo, N'Gues… - FadzGans : RT @DiMarzio: #Amichevoli | Le scelte di #Juric per #Torino-Apollon Limassol ?? -