Ismea stima un calo del raccolto nazionale di grano duro del 16%

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – La produzione italiana 2022 dipotrebbe essere inferiore di circa il 16% rispetto all’anno precedente, prevalentemente a causa del deficit idrico registrato durante la fase post semina e delle elevate temperature degli ultimi mesi. È quanto emerge da una prima ricognizione condotta da, nei primi giorni di luglio, a operazioni di raccolta quasi completamente terminate. Ilproduttivo prospettato dall’Istituto è frutto della riduzione delle superfici destinate a frumento(-1,4% secondo le intenzioni di semina rilevate dall’Istat) e della contrazione delle rese per ettaro, che si collocherebbero, in media, a 2,8 t/ha, il minimo degli ultimi 5 anni. In base alle informazioni raccolte, la riduzione delle rese dovrebbe interessare quasi ...

È tuttavia ancora presto, sottolinea, per individuare un orientamento ben definito delle quotazioni, in considerazione di alcuni elementi di criticità che permangono nei fondamentali del mercato. Bettoni (Dunas): «L'acqua che cade dal cielo vale doppio, ma quella di lunedì non è sufficiente». Nei prossimi giorni via alla raccolta del mais.