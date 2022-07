Il Papa pellegrino al “lago di Dio” con gli indigeni canadesi: “La vera fraternità non teme differenze” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Edmonton – Tornare alle fonti della fede, proteggendo e ascoltando i nostri nonni. E’ il messaggio che arriva dal Pontefice dalle sponde del lago di Sant’Anna di Edmonton, dove si conclude il suo terzo giorno di Viaggio Apostolico in Canada. Papa Francesco si fa pellegrino, assieme agli indigeni, al “lago di Dio”. Ancora una volta, protagonisti assoluti, sono i tamburi, che risuonano sulle acque del Lac Ste. Anne, lago ampio e poco profondo nell’Alberta centro-settentrionale, meta di un pellegrinaggio cattolico dalla fine del XIX secolo. Migliaia di pellegrini, provenienti soprattutto dal Canada e dagli Stati Uniti nord-occidentali, giungono ogni anno in questo lago per bagnarsi nelle sue acque “sante” e pregare. Chiamato Wakamne, ovvero “lago di Dio” ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Edmonton – Tornare alle fonti della fede, proteggendo e ascoltando i nostri nonni. E’ il messaggio che arriva dal Pontefice dalle sponde deldi Sant’Anna di Edmonton, dove si conclude il suo terzo giorno di Viaggio Apostolico in Canada.Francesco si fa, assieme agli, al “di Dio”. Ancora una volta, protagonisti assoluti, sono i tamburi, che risuonano sulle acque del Lac Ste. Anne,ampio e poco profondo nell’Alberta centro-settentrionale, meta di un pellegrinaggio cattolico dalla fine del XIX secolo. Migliaia di pellegrini, provenienti soprattutto dal Canada e dagli Stati Uniti nord-occidentali, giungono ogni anno in questoper bagnarsi nelle sue acque “sante” e pregare. Chiamato Wakamne, ovvero “di Dio” ...

