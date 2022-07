(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il vincitore del Rally Argentina 2016 e cinque volte campione nazionale neo-zelandesesarà al via del quinto atto del Tour European Rally, che si svolgerà sugli asfalti del Getdal 3 al 4 settembre. Il neo-zelandese si presenterà a Aberystwyth (Galles) con il chiaro intento di portare a casa un successo Source

RS RALLYSLALOM E OLTRE

positivo al Covid Ma prima di andare alla cronaca, la giornata di oggi ha segnato l'ennesimo tiro mancino della sorte nei confronti del povero, che da tre anni a questa ...Solo ottavo, al debutto nel WRC2 con la i20 N Rally2 e un distacco di 52,7 secondi. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre ... Hayden Paddon al via del Get Connected Rali Ceredigion Hayden Paddon dice la sua sulla transizione .... Sul sito ufficiale del Rally Liepja ha commentato: È molto difficile capire quale possa essere la soluzione. Mi piacciono le auto dei vecchi tempi, com ...Superiorità schiacciante. Del Pilota e della Macchina. Oltre metà Campionato giochi già fatti Si direbbe! Hyundai e Ford impotenti. Sul Podio anche un insoddisfatto Tanak, poi Neuville e Katsuta. Dis ...