Grillo, ultimatum a Conte: «Se deroghi sul secondo mandato lascio il M5S». Ma l'ex premier smentisce: nessun aut aut (Di mercoledì 27 luglio 2022) Grillo difende il secondo mandato arrivando anche a minacciare un addio al suo Movimento 5 Stelle . E in questo senso si legge l'ultimatum recapitato a Giuseppe Conte in una telefonata avuta... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 luglio 2022)difende ilarrivando anche a minacciare un addio al suo Movimento 5 Stelle . E in questo senso si legge l'recapitato a Giuseppein una telefonata avuta...

CarloSantaroni : E vai che ce li togliamo dagli zibidei per sempre!!!! #Grillo, ultimatum a #Conte: «Se deroghi sul secondo mandato… - gal1mba : RT @lucia_pal: Grillo, ultimatum a Conte: «Se deroghi sul secondo mandato lascio il M5S» E che male ci sarebbe ? Approfitta dell'assist… - blogsicilia : ?? #Grillo dà l'ultimatum a #Conte sul #doppiomandato. Cosa sta succedendo nel #M5S ?? - stefanobezz : Ma non era solo un consulente esterno pagato per la comunicazione? Ultimatum di Grillo a Conte: «Se deroghi sul se… - fulviodeangeli1 : GRILLO VS CONTE, ATTO FINALE! BEPPE MAO:O RESTA LA REGOLA DEL DOPPIO MANDATO O LASCIO IL M5S -