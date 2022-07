Errani-Rus in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Saraaffronterà Arantxa Rus nel primo turno del torneo Wta 250 di(terra rossa). Va in scena un grande classico del tennis femminile degli ultimi anni. Le due, infatti, si sono incontrate per ben cinque volte in carriera. Il bilancio è favorevole alla romagnola, che conduce per 4-1 nei precedenti. Proprio l’ultimo è stato l’unico vinto dall’olandese, che ha fine marzo si è imposta in tre set al primo turno del Challenger di Marbella (terra rossa). Sarita è reduce già da due partite vinte nella capitale polacca. Nel tabellone cadetto, infatti, si è fatta largo prima battendo al terzo la spagnola Lazaro Garcia e poi domando in due l’argentina Ormaechea. Il momento è molto positivo dato che nove giorni fa ha trionfato nel Wta 125 di Contrexville (terra rossa). Adesso perc’è da compiere quel ...