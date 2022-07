Echoes | Michelle Monaghan cerca la gemella scomparsa nel trailer della miniserie Netflix

(Di mercoledì 27 luglio 2022)interpreta due gemelle che conducono una duplice esistenza finché una delle due non scompare lasciando l'altra in un mare di guai nel, in arrivo suil 19 agosto.ha diffuso ilufficiale di, il thriller psicologico interpretato dafirmato dal creatore di 13 Reasons Why Brian Yorkey. La serie limitata sarà disponibile per lo streaming il 19 agosto. Ilintroduce le sorelle gemelle Leni e Gina, che condividono una relazione strana e unica. Laimprovvisa di Leni manderà nel caos la vita di Gina.è un thriller misterioso ...

IlCineocchio : Trailer per #Echoes (serie #Netflix): #MichelleMonaghan ha una gemella e un grosso segreto - ovicio : Michelle Monaghan é a protagonista: #Netflix #Echoes -

IlCineocchio.it

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di, il thriller psicologico interpretato daMonaghan firmato dal creatore di 13 Reasons Why Brian Yorkey. La serie limitata sarà disponibile per lo streaming il 19 agosto. Il trailer ......" "Trash" Olga Merediz " "In the Heights," "Adrift" Sandra Kwan Yue Ng " "of the Rainbow," "...Dee Phillips Chrissy Quesada Stuart Robertson Jerry Rojas Evelyn Santana Sohini Sengupta... Trailer per Echoes (serie Netflix): Michelle Monaghan ha una gemella e un grosso segreto Michelle Monaghan interpreta due gemelle che conducono una duplice esistenza finché una delle due non scompare lasciando l'altra in un mare di guai nel trailer della miniserie Echoes, in arrivo su Net ...Echoes è la nuova miniserie tv thriller Originale Netflix creata dal dal creatore di 13 Reasons Why Brian Yorkey.