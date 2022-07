Data d’uscita di Fate The Winx Saga 2 | si torna ad Alfea tra new entry e un mistero | primi dettagli sulla trama

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è unaperThe2. La seconda stagione della serie Netflix, adattamento live-action della serie animataClub di Iginio Straffi, arriveràpiattaforma il 16 settembre. Lo stesso Netflix lo ha annunciato tramite un video pubblicato sui social. In aggiunta, la piattaforma ha anche svelato isul nuovo ciclo di episodi. Secondo la sinossi ufficiale: “La scuola èta in sessione sotto l’autorità militante dell’ex direttrice di, Rosalind. Senza i Bruciati, Dowling “scomparso” e Silva imprigionata per tradimento, la scuolaè cresciuta rispetto lo scorso anno: c’è nuova magia, nuove storie d’amore e nuovi volti. Ma ...