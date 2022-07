Come dividersi i regali e i beni dopo la separazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mobili, argenti, collezioni, automobili, barche, cani, gatti, canarini, regali di nozze. Tutto può essere causa di litigio in sede di separazione. Quando i coniugi scelgono il regime patrimoniale della separazione dei bene, non dovrebbe esistere il problema perché a ognuno resta il suo e l'entità del patrimonio dei singoli coniugi può servire eventualmente per calcolare l'assegno di mantenimento più corretto (per l'altro coniuge o per i figli). Comunque, anche in separazione dei beni, ci sono acquisti che sono stati effettuati da un coniuge a favore di entrambi. Oppure regali che sono stati fatti alla coppia. Anche quando sono oggetti di valore, però, la legge non prevede nulla al riguardo e l'accordo su chi deve tenere che cosa è lasciato al buon senso, all'onestà e alla capacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mobili, argenti, collezioni, automobili, barche, cani, gatti, canarini,di nozze. Tutto può essere causa di litigio in sede di. Quando i coniugi scelgono il regime patrimoniale delladei bene, non dovrebbe esistere il problema perché a ognuno resta il suo e l'entità del patrimonio dei singoli coniugi può servire eventualmente per calcolare l'assegno di mantenimento più corretto (per l'altro coniuge o per i figli). Comunque, anche indei, ci sono acquisti che sono stati effettuati da un coniuge a favore di entrambi. Oppureche sono stati fatti alla coppia. Anche quando sono oggetti di valore, però, la legge non prevede nulla al riguardo e l'accordo su chi deve tenere che cosa è lasciato al buon senso, all'onestà e alla capacità ...

