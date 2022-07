BMW LMDh: testing a Varano (a casa della Dallara) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo Cadillac e Porsche, anche BMW è impegnata nelle sessioni di testing della sua LMDh. E ha scelto l’Italia, nello specifico Varano De’ Melegari, per far percorrere i primi Km alla sua nuova creatura. In data di ieri il costruttore bavarese ha iniziato il primo shakedown della vettura, e proseguirà il lavoro fino a venerdì. La BMW debutterà alla prossima 24 ore di Daytona, affidando due esemplari in gestione al Rahal Letterman Laningan Racing. LMDh a tutto testing: Porsche e Cadillac insieme a Sebring BMW: com’è andata la prima giornata di testing della LMDh a Varano? Il circuito di Varano, pista di prova della Dallara, era blindatissimo: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo Cadillac e Porsche, anche BMW è impegnata nelle sessioni disua. E ha scelto l’Italia, nello specificoDe’ Melegari, per far percorrere i primi Km alla sua nuova creatura. In data di ieri il costruttore bavarese ha iniziato il primo shakedownvettura, e proseguirà il lavoro fino a venerdì. La BMW debutterà alla prossima 24 ore di Daytona, affidando due esemplari in gestione al Rahal Letterman Laningan Racing.a tutto: Porsche e Cadillac insieme a Sebring BMW: com’è andata la prima giornata di? Il circuito di, pista di prova, era blindatissimo: ...

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Bmw torna nel Mondiale endurance Wec dal 2024 con il prototipo ibrido Lmdh su telaio Dallara - Gazzetta_it : Bmw torna nel Mondiale endurance Wec dal 2024 con il prototipo ibrido Lmdh su telaio Dallara - agustinbaroni : RT @SalaStampRacing: Signori eccola finalmente la #LMDh di @BMWMotorsport in pista sull' @AutodromoVarano Primo giorno di attività in pist… - RobertoMacchi1 : RT @SalaStampRacing: Signori eccola finalmente la #LMDh di @BMWMotorsport in pista sull' @AutodromoVarano Primo giorno di attività in pist… - FormulaPassion : #WEC | La M Hybrid V8 andrà all'assalto del Mondiale e della 24 ore di Le Mans venticinque anni dopo l'ultimo succe… -