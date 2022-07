Battiti Live | Mediaset copre la sua gaffe di Elisabetta Gregoraci con Alvaro Soler

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle scorse settimane era diventata virale unadi, che durante le registrazioni diaveva sbagliato a pronunciare il nome di, uno degli ospiti della kermesse, diventatoSoleil. Uno scivolone che aveva scatenato l’ilarità dei social, dal momento che non è la prima volta che lanon azzecca quel che viene scritto sul gobbo. Ad ogni modo nella puntata andata in onda il 26 luglio su Italia 1 i più attenti, o semplicemente coloro che aspettavano di sentire anche in tv ladel cognome storpiato, sono rimasti delusi. Questo perchéha deciso di correre ai ripari doppiando la papera della showgirl. Così la ...

... nella base i bpm sembrano idi un cuore devoto alla persona amata. Anche il testo, con le ... Durante l'estate 2022 Luchè è impegnato in una serie di concerti per presentarel'album "Dove ...Redazione Sorrisi Rai1, Innamorarsi a Bora a Bora : 2.081.000 spettatori (share 14,36%) Canale 5, Un boss in salotto : 1.732.000 spettatori (share 12,54%) Italia 1,: 1.295.000 spettatori (share 11,89%) La7, In Onda prima serata : 819.000 spettatori (share 5,64%) Rai3, Filorosso : 718.000 spettatori (share 5,79%) Rai2, Inghilterra - Svezia : 697.000 ...La gaffe di Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti live non passa inosservata durante le registrazioni tenutesi lo scorso 3 luglio presso la storica piazza di Gallipoli. Mediaset cancella l’errore ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 26 luglio 2022 ...