Ascolti tv 26 luglio 2022: Rai1 vince contro Cortellesi e Argentero (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ascolti tv: il film di Rai 1 con il 14,4% e 2,081 milioni, quello di Canale 5 al 12,5% e 1,732 Il film Innamorarsi a Bora Bora, su Rai1, ha fatto registrare il 14,4% di share media con 2,081 milioni di spettatori, Un Boss in salotto su Canale 5 il 12,5% e 1,732 milioni di contatti. Terza piazza per Battiti Live su Italia 1 all'11,9% e 1,295 milioni. La settimana scorsa Rai1, con Paolo Borsellino – I 57 giorni, aveva raggiunto il 13,4% e 1,951 milioni di spettatori, Mamma o Papà? su Canale 5 è stato visto da 1,864milioni di spettatori con il 13,1%, Battiti Live su Italia 1 è stato visto da 1,294 milioni di spettatori, pari all'11% di share. Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste prosegue con In Onda – Prima serata Su La7 al 5,6% e 819 mila, Filorosso su Rai3 al 5,8% ...

