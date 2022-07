Unrae | nei primi 5 mesi mercato auto usate -10 | 4%

(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Stabile neidell’anno, secondo i datio dell’, il calo dei trasferimenti di proprietà divetture (con dati in attesa di consolidamento), che segna una flessione del 10,4% a 1.907.829 unità rispetto alle 2.128.359 dello stesso periodo 2021. I trasferimenti netti perdono l’11,1%, mentre le minivolture si riducono del 9,3%. Si conferma al 49% la preferenza didiesel nei2022 (- 1,8% sul 2021), seguito dal benzina al 40% (-0,6%). Il Gpl con il 4,4% di quota copre il terzo posto e, con una quota quasi raddoppiata (3,4%), al quarto posto si posizionano le ibride. Il metano si ferma al 2,1%, mentre i trasferimenti netti dielettriche pure (BEV) passano dallo 0,2% allo 0,6% ...

