Ucraina | ancora missili russi su Odessa

(Di martedì 26 luglio 2022) Kiev, 26 lug. (Adnkronos) - Nuovo attaccostico russo su. Il capo dell'amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero, Sergei Bratchuk, ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 ora locale "il nemico ha lanciato un attaccostico su". Iavevano già colpito la città sabato scorso, all'indomani dell'accordo sull'export di grano, sostenendo di aver attaccato infrastrutture militari del porto. Bombe russe anche su Kharkiv e Mykolaiv. Il sindaco della prima città, Igor Terekhov, ha scritto su Telegram che la scorsa notte le forze di Mosca hanno bombardato un'area residenziale vicina al centro di Kharkiv e, "come da tradizione, hanno colpito un edificio non collegato a infrastrutture militari". Sempre su Telegram, il capo del consiglio cittadino di Mykolaiv, ...

Kiev, 26 lug. " Nuovo attacco missilistico russo su Odessa. Il capo dell'amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero, Sergei Bratchuk, ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 ora ......dell'. Siamo grati ai nostri partner della BBC per averci mostrato solidarietà. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di aggiungere lo spirito ucraino a questo evento e unireuna ...Kiev, 26 lug. (Adnkronos) - Nuovo attacco missilistico russo su Odessa. Il capo dell'amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero, Sergei Bratchuk, ha denunciato che questa mattina ...