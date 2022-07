Uccideva bambini per attirare l'attenzione su di sé, infermiera rinchiusa in un ospedale psichiatrico (Di martedì 26 luglio 2022) Uccideva i bambini di cui si sarebbe dovuta prendere cura. L'infermiera Beverley Gail Allit è stata definita ' angelo della morte ' dopo aver ucciso 4 bambini, averne feriti altri sei e ha tentato di ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022)di cui si sarebbe dovuta prendere cura. L'Beverley Gail Allit è stata definita ' angelo della morte ' dopo aver ucciso 4, averne feriti altri sei e ha tentato di ...

AnnaVagli : Sempre per la serie #killersottolombrellone, lei e’ l’infermiera pediatrica che ha ucciso quattro bambini, ne ha fe… - Piergiulio58 : Uccideva i bambini che avrebbe dovuto curare, la storia dell’infermiera “Angelo della morte”. A L L U C I N A N T E… - donlisander71 : @michelefrola @Francy7bak @Briciolina7 @GuidoCrosetto Ok hai ragione tu allora...la Meloni uccideva i bambini Greci… - arcobalenietnei : RT @IsMadeInItaly_T: @jacopo_iacoboni Perché queste belle parole strappalacrime le le ha pronunciate quando Kiev bombardava il Donbas e il… - eXXo59 : RT @Serdy96124312: @simonefloris7 @DiegoFusaro Ti faccio notare che già allora un esercito bombardava scuole, abitazioni, stazioni..uccidev… -