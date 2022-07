Timore per il Ritorno in Classe, Vaia: si Vedranno Mascherine e Cappotti (Di martedì 26 luglio 2022) Francesco Vaia punta il dito contro il Governo per il mancato impegno nei confronti della scuola. “Senza passi in avanti a scuola si tornerà con Mascherine e Cappotti” spiega a ... Leggi su youreduaction (Di martedì 26 luglio 2022) Francescopunta il dito contro il Governo per il mancato impegno nei confronti della scuola. “Senza passi in avanti a scuola si tornerà con” spiega a ...

lucasofri : In Italia c’è un esteso consenso a favore della dittatura: la ragione per cui ci adattiamo alla democrazia è solo i… - fattoquotidiano : Nel Paese della bugia la verità è una malattia, diceva tanti anni fa Gianni Rodari. Così per timore di infettarsi e… - emmeci_on : #IoNonDimentico Le etichette senza senso, le divisioni, gli occhi pieni di terrore al primo starnuto, il timore de… - Massimo1Aldo : @GuidoCrosetto @repubblica ... non è altro che la politica più sporca che possa esserci.. E se essi non hanno timor… - Platinunm : @ottogattotto @danieledv79 Di contro, applicano la conventio ad escludendum nei confronti di Renzi, chi per invidia… -